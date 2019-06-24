Основатель компании «Рольф» Сергей Петров отрицает причастность к выводу денег в свою пользу

«Это исключено», — сказал председатель совета директоров одного из крупнейших автодилеров России в интервью агентству «Интерфакс».

Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении дела в отношении Петрова. Его подозревают в выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Сам бизнесмен связывает дело с возможным рейдерским захватом. Ему предлагают продать бизнес, в том числе за полцены. В интервью «Эху Москвы» Петров сказал, что сейчас находится за границей и пока не планирует возвращаться в Россию.