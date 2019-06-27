Путин: Сергей Скрипаль был наказан до Солсбери и не представлял никакого интереса

Сергей Скрипаль был наказан до Солсбери и не представлял никакого интереса, заявил Владимир Путин. Так президент прокомментировал ситуацию с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери в интервью изданию «Файненшл Таймс». Вместе с тем он добавил: «Предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны».