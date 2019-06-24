Столичные власти отказались согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре Москвы

Организаторам предложили провести мероприятие ближе к окраине, рассказала «Эху Москвы» фем-активистка Дарья Шипачёва.

По словам Шипачёвой, в мэрии утверждают, что на Пушкинской площади нельзя собрать пять тысяч человек – такое количество участников было заявлено организаторами.

Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца. Девушки дали признательные показания и рассказали о насилии и издевательствах со стороны отца.