Ошибка экипажа Ан-148 привела к катастрофе самолёта в Раменском районе Подмосковья в феврале прошлого года

Об этом говорится в окончательном отчёте Межгосударственного авиационного комитета.

Спешка экипажа при подготовке к полёту из Москвы в Орск и ошибки во время набора высоты при недостоверных показаниях приборной скорости. Именно это, как заключили в МАК, привело к трагедии. Самолёт упал вскоре после взлёта из Домодедово, все 65 пассажиров и шестеро членов экипажа погибли. Пилоты, согласно финальному отчёту, забыли включить обогрев приёмников полного давления. Приборы обледенели и давали неверные показания. Как результат – потеря контроля параметров полёта лайнера. Самолёт перешёл в пике и столкнулся с землёй. Экипаж не отвечал полностью квалификационным требованиям, но тем не менее его допустили к полёту, отмечают в МАК. В отчёте также говорится о неработоспособности системы управления безопасностью полетов в авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал упавший лайнер. Кроме того по мнению экспертов, авиационные власти не контролировали уровень подготовки членов экипажа. Росавиация в мае прошлого года аннулировала сертификат «Саратовских авиалиний». С этого дня перевозчик прекратил все полеты.

Один из пилотов упавшего лайнера как показала проверка, окончил Южно-Уральский государственный университет. ВУЗ не имел права выдавать летные свидетельства. Десятки свидетельств лётчиков этого учебного заведения были аннулированы, от полётов отстранили больше пятисот пилотов, в начале месяца писала газета «Коммерсантъ».