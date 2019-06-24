Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Документ подготовил представитель Литвы Эммануэлис Зингерис. В тексте говорится, что в ходе расследования убийства политика были допущены нарушения. В документе содержится призыв повторно провести расследование. Теоретически принятие этой резолюции может помочь сдвинуть расследование гибели политика с мёртвой точки, сказал «Эху Москвы» адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров.

За резолюцию проголосовали 40 делегатов, голосов против не было. Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.