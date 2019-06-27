Владимир Путин не прекращая думает о приемнике и надеется на восстановление отношений с Великобританией

Во всяком случае, так российский лидер сказал в интервью изданию «Файненшл Таймс». По поводу приемника президент заверил, что думает о нём всегда, начиная с двухтысячного года, но выбор, по его словам, в конечном счёте, за избирателями. По поводу Лондона президент сказал, что Россия и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, историю с отравлением Скрипалей Путин назвал «шпионской вознёй», не стоящей и «пяти копеек».

В интервью международной деловой газете, которая издаётся более чем в 20 городах мира, Путин затронул и другие темы. Он, в частности сказал, что в России начала подрастать реальная зарплата, но падают реальные доходы населения, сообщил, что экономика России преодолела сложности, связанные, в том числе с ограничениями и падением цен на экспортные товары, а также похвалил президента США. Путин назвал его талантливым человеком. «Трампа можно критиковать за стену с Мексикой, но рядовые граждане США говорят: «Молодец, мужик, хоть что-то делает», — сказал российский президент.