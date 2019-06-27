Министерство просвещения открыло прием заявок от российских учителей, желающих поработать в Киргизии и Таджикистане

Министерство просвещения открыло прием заявок от российских учителей, желающих в новом учебном году поработать в Киргизии и Таджикистане. Ведомство гарантировало выплату зарплат, жилье, медицинскую страховку и возмещение транспортных расходов до места работы и обратно. В министерстве также подчеркнули, что участие в проекте не прерывает педагогический стаж. Поучаствовать в программе могут учителя с опытом работы не менее 5-ти лет. Заявки принимают от преподавателей русского, литературы, физики, математики, а также химии, биологии, информационных технологий и от учителей начальных классов.