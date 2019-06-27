Президент Владимир Путин, как выяснилось, думает о преемнике всегда, начиная с 2000-го года. Но выбор в конечном счете за избирателями, — сказал российский лидер в интервью «Файненшл Таймс». Беседуя с журналистами, он затронул и другие темы. Он, в частности, сказал, что в России нет олигархов и «практически нет» компаний, которые используют какие-то преференции от близости к власти. Кроме того президент сообщил, что не признаёт многих методов американского лидера Дональда Трампа, но считает его талантливым человеком. Путин сказал, что Россия добилась в Сирии большего, чем ожидала, и заявил, что Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, а история с отравлением Скрипалей в Солсбери не стоит и 5-ти копеек.