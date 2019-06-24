Адвокат Прохоров: Принятие резолюции по делу Немцова может оказать положительное влияние на расследование

Принятие в ПАСЕ резолюции по делу об убийстве политика Бориса Немцова может положительно повлиять на эффективность расследования этого преступления в России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат семьи политика Вадим Прохоров.

«Резолюция ПАСЕ имеет большое политическое и общественное значение. В частности, она отражает позицию международного сообщества о том, что расследование убийства Немцова нельзя считать надлежащим образом проведенным и тем более законченным», — сказал адвокат.

Как напомнил В.Прохоров, «даже по официальным данным в заключении находятся только часть исполнителей, вообще отсутствуют организаторы и заказчики, не установлен мотив».

«Дело не может быть оставлено без внимания. Раз уж российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ, а сотрудничество по расследованию убийства Немцова являлось одним из важнейших условий для ее возвращения, то российским властям придется принимать какие-то решения», — заключил В.Прохоров.