Финансовая корпорация «Открытие» решила поменять слоган после критики Центробанка

Об этом сообщает агентство ТАСС. В «Открытии» сообщили, что учтут позицию ЦБ и позднее представят новый вариант.

Сегодня, презентуя новую стратегию продвижения, компания сообщила, что будет позиционировать себя как «государственный банк нашего времени». В ЦБ пообещали принять меры. Следом федеральная антимонопольная служба сообщила, что до конца года внесет законопроект, запрещающий банкам упоминать в рекламе факт государственного участия. В ситуации с «Открытием» сотрудники ФАС усмотрели признаки недобросовестной конкуренции, — передает агентство РИА Новости.