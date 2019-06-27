Центробанк заподозрил бывших совладельцев авиакомпании «Трансаэро» в манипуляциях акциями на 200 миллионов рублей

На сайте Банка России говорится, что Александр Плешаков и его мать Татьяна Анодина в 2016-м году нарушили закон об инсайдерской информации, что позволило им избежать убытков минимум на 200 миллионов. Соответственно столько же потеряли более 2-х тысяч человек, которые купили эти акции. По версии ЦБ, Плешаков передал матери более 40% акций компании на основании договора дарения и не раскрыл данные о том, что потерял над компанией контроль. В случае раскрытия инсайдерской информации котировки могли понизиться.