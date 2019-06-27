Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси на Михаила Саакашвили

Премьер Грузии возложил ответственность за беспорядки у здания парламента в Тбилиси на экс-президента страны Михаила Саакашвили и его соратников. «Они постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу Конституцию», — сказал Мамука Бахтадзе на встрече с журналистами. Он также добавил, что «в отдельных случаях отдельные люди превысили силу».

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20-го июня. Поводом стало выступление депутата Госдумы в здании парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.