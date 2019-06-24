Фем-активистка Шипачева: Мэрия Москвы отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян на Пушкинской площади

Мэрия Москвы отказалась согласовать на Пушкинской площади марш в поддержку сестер Хачатурян, жертв домашнего насилия и женщин, несправедливо осужденных за самооборону. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» фем-активистка, журналист Дарья Шипачева.

Предполагалось, что акция пройдет 6 июля от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Сахарова, а участие в ней примут до 5 тысяч человек. По мнению властей, в центре города нет площадки для такого количества участников.

Как отметила Д.Шипачева, мэрия предложила перенести марш к памятнику Солдату Отечества в Люблине. «Туда неудобно добираться, кроме того, это очень далеко. Мы же хотели привлечь внимание не только тех, кто придет марш, но тех, кто проходит мимо, поэтому совершенно недовольны таким вариантом», — подчеркнула активистка.

Д.Шипачева добавила, что организаторы уже направили письмо в мэрию, в котором отклонили это предложение, и ждут других вариантов.

Активистки хотят потребовать, чтобы в России приняли закон о домашнем насилии, внесли поправки в закон о самообороне и ратифицировали международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и в семье, известное как Стамбульская Конвенция.