Абашидзе не договаривался об экстренной встрече с Карасиным после событий в Тбилиси

Спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что не договаривался об экстренной встрече с замглавы российского МИД Григорием Карасиным после событий в Тбилиси.

«Мы об экстренной встрече не договаривались. Но если будет такая необходимость, то такая встреча не исключается. По плану мы собирались встретиться в сентябре», — отметил З.Абашидзе.

При этом он подчеркнул, что проблем с коммуникацией у них нет.

Встречи Абашидзе и Карасина, известные также как «пражский формат», являются единственным форматом прямых переговоров между представителями России и Грузии после разрыва дипотношений между Москвой и Тбилиси в августе 2008 года.



Отношения между Россией и Грузией вновь обострились после того, как 20 июня в столице Грузии начались массовые протесты, вызванные участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.

В результате президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. В Госдуме заявили, что дальнейшее развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным.