Основатель компании «Рольф», ставший фигурантом уголовного дела, решил обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров, ставший фигурантом уголовного дела, решил обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову для защиты своих интересов. «Надо использовать все варианты», — сказал предприниматель в интервью агентству ТАСС.

Сегодня в офисах одного из крупнейших российских автодилеров прошли обыски. Против основателя компании возбудили дело о выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Сам Петров сказал, что связывает дело со своей политической позицией и, возможно, с рейдерским захватом. Ранее бизнесмен избирался депутатом Госдумы и поддерживал протесты, связанные с фальсификацией итогов выборов. В руководстве Госдумы говорили, что Петров оказывает материальную поддержку оппозиции, — сообщает телеканал «Дождь».

Сергей Петров занимает 114-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии журнала «Форбс». Его состояние оценивается в 900 миллионов долларов.