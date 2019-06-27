Из-за непогоды в Москве осложнилась дорожная ситуация

Центр организации дорожного движения предупреждает, что центральные улицы сильно перегружены. Чиновники добавили, что на ситуацию повлияли работы по благоустройству.

Сегодня в Москве прошел сильный дождь. Между тем, давление продолжает снижаться. За три дня, по прогнозам синоптиков, выпадет больше половины месячной нормы осадков. В столичных аэропортах задержано более 60-ти рейсов, 9 отменено, — свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Расписание.