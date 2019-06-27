МАК: Одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье в прошлом году стала ошибка экипажа

Одной из причин крушения Ан-148 в Подмосковье в прошлом году стала ошибка экипажа, — заявил Межгосударственный авиационный комитет. Он опубликовал 180-страничный отчет о катастрофе. Там также говорится о сложных метеоусловиях и о том, что приборы показывали неверные данные из-за обледенения. В МАК отметили, что на ситуацию также могли повлиять спешка при подготовке к полету, отказ от обогрева оборудования и конструктивные особенности самолета.

В результате крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале прошлого года, летевшего из Москвы в Орск, погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа.