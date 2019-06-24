Абашидзе: Торговый оборот с Россией составляет 10% от общего внешнеторгового оборота Грузии

Торговый оборот с Россией составляет 10% от общего внешнеторгового оборота Грузии. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

«Двусторонний торговый оборот с Россией составляет 10-11% от нашего общего оборота. Главную ставку мы делаем на увеличение экспорта. К сожалению, в общем товарообороте у нас большое отрицательное сальдо. Но мы стараемся его уменьшить, и сейчас у нас хорошая динамика в плане увеличения экспорта», — рассказал он.

Как отметил З.Абашидзе, в Грузии действует принцип диверсификации торговли. «Мы маленькая страна и должны зарабатывать деньги везде, где это возможно. Поэтому мы достигли очень хорошего свободного торгового режима с Евросоюзом. Там солидный рост товарооборота за последние 2-3 года после подписания соглашения. Также у нас хороший режим свободной торговли с Китаем и США», — уточнил он.

З.Абашидзе не стал высказываться по поводу возможного эмбарго на экспорт вина в Россию. «Я бы не хотел комментировать это. В официальных источниках я такую информацию не видел», — заключил он.