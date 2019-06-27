Футболист Александр Кокорин, осужденный по делу о драках в Москве, обратился к болельщикам

Он написал письмо, в котором поблагодарил фанатов за поддержку, и сообщил, что продолжает тренировки, несмотря на самочувствие. Спортсмен поблагодарил свой клуб «Зенит» и врачей за отношение к нему. «Каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться», — написал Кокорин.

Его, а также Павла Мамаева признали виновными в нападении на водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга и приговорили к полутора годам заключения.