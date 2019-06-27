Z Архив новостей новости
5 0 6 0
20:01, 27 июня 2019

Дело двух сотрудников Роспотребнадзора, оправданных после гибели детей на Сямозере, направлено на пересмотр

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» из зала заседаний Верховного суда Карелии. Решения в отношении остальных фигурантов остались без изменений, однако суд поддержал требование представителей пострадавших взыскать компенсации морального вреда. Эти иски будет рассматривать гражданский суд.

Трагедия на карельском озере произошла три года назад. После того, как перевернулись лодки, погибли 14 детей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 июня Поздравить…

5 449 6 6220 24.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Привет европейским русофобам Российские полномочия в ПАСЕ подтверждены в полном объёме, без исключений и изъятий. Результаты голосования за 116, против 62, воздержалось 10...

5 80 6 6585 26.06
Kпасе, рф, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческая проблематика Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков…

5 126 6 11809 11:46
Kрф, украина, политика, правосудие, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Президент России не мог поступить иначе Ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к Путину. Ответственность за безопасность граждан России. И он ее с себя, в отличие от грузинских властей, не сбросил…

5 241 6 29824 24.06
Kгрузия, рф, конфликты, политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 289 6 37620 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Уминский: В Грузии нет никакой русофобии Казалось бы, национальная обида, она вещь такая, болезненная, она очень долго помнится. А вот такое настоящее христианское великодушие…

5 79 6 10858 25.06
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 69 6 10120 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Подпишись – или проиграешь На сборщиков подписей демократических кандидатов, работающих на улицах Москвы, нападают, им угрожают. Демократические кандидаты в депутаты категорически не нужны властям, но необходимы москвичам…

5 36 6 5392 23.06
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как быть с артистами? Послесловие к скандалу «Травля» точно работает. Силу общественного мнения не стоит недооценивать. Потеря репутации всегда болезненна. Я не знаю, станут ли Спиваков или Гергиев от этого хуже дирижировать, но моральный урон за свои подписи они несут…

5 62 6 9364 23.06
Kискусство, политика, кино, мнения
Блоги

Начальник ГУ МВД по Москве — Дмитрию Муратову «Свои действия они объяснили тем, что они поспорили между собой, кто обольет волонтера… разведенным лошадиным навозом, на еще одну бутылку спиртного»...

5 128 6 19553 16:02
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 279 6 44227 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Россия ничего не имеет против Грузии. Россия никаких антигрузинских акций пока не делает. Пока российские власти ведут себя как нормальные цивилизованные государства. В условиях, когда грузинские власти поощряют русофобский шабаш на центральных площадях своей столицы…

5 53 6 8460 26.06
#слушать 34:44 8читать ;смотреть $скачать 8.0 МБ
Kобщество, грузия, политика
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Расстрою Вас, Сандра Эдуардовна Напомню очевидную вещь — конкретных депутатов выбирают конкретные люди. О господине Гаврилове, кстати, известна интересная деталь: его дед — грузин…

5 88 6 14649 26.06
Kобщество, грузия, рф, политика, мнения
Новости

ПАСЕ покинули семь стран из-за восстановления полномочий российской делегации Парламентскую ассамблею решили покинуть делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины…

5 43 6 7228
Блоги

Егор Куроптев Продюсер, журналист

+ Бары в Грузии объявляют скидку для туристов из России! Бары в Грузии объявляют скидку для туристов из России! «Те россияне, которые считают, что бомбежка, война, оккупация и аннексия чужих земель — это неправильно, приходите!»

5 39 6 6946 26.06
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, грузия, мнения
Голосование
Правильно ли поступил бизнесмен Д.Якобашвили, отказавшись вернуться в Россию после обысков ФСБ?
5 42 6 7635 24.06

Популярное за неделю

Новости

Лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался на 47-м году жизни Музыкант умер в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем…

5 3 6 11398
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Те грехи, которые приписывала оппозиция, сражающаяся за свои коррупционные возможности, Саакашвили — она и осуществила, придя к власти. Там даже не надо было запугивать избирателей. Грузия так нища, что проще их было покупать…

5 93 6 118814 22.06
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 143 6 34078 21.06
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Он забыл, что Верховный Суд ему не подчиняется Человек, который на глазах у всей страны даёт поручения Верховному суду — демонстративно и открыто совершает преступление против основ конституционного строя…

5 285 6 188002 21.06
Kпутин, суды, власть, законы, политика, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Сатира не пройдет по конкурсу…» Нет, братцы: то, что нельзя Шендеровичу – Галкину тоже, разумеется, нельзя! Это сегодня нельзя никому…

5 288 6 130645 24.06
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, власть, сатира, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7915687
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4090240

Сегодня в эфире