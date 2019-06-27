Дело двух сотрудников Роспотребнадзора, оправданных после гибели детей на Сямозере, направлено на пересмотр

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» из зала заседаний Верховного суда Карелии. Решения в отношении остальных фигурантов остались без изменений, однако суд поддержал требование представителей пострадавших взыскать компенсации морального вреда. Эти иски будет рассматривать гражданский суд.

Трагедия на карельском озере произошла три года назад. После того, как перевернулись лодки, погибли 14 детей.