ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова

Документ был подготовлен представителем Литвы Эммануэлисом Зингерисом. За резолюцию проголосовали 40 делегатов, голосов против не было. В тексте говорится, что в ходе расследования убийства политика были допущены нарушения. В документе содержится призыв повторно провести расследование. Также в докладе отмечается, что российские власти отказались сотрудничать с авторами. Зингерис сказал, что не мог съездить в Россию, поскольку объявлен там персоной нон грата.

Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании по резолюции, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.