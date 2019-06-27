В Новороссийске помощник мэра ударила журналистку местного издания «Наша газета»

Так утверждает само издание. По его версии, это произошло при попытке корреспондента проверить информацию о сливе нечистот на особо охраняемой природной территории «Прилагунье». В мэрии Новороссийска сказали, что речь идет о помощнице главы города Анжелике Коваленко. Там также добавили, что журналистка вела себя агрессивно, замахивалась на сотрудников и мешала аварийно-восстановительным работам на месте прорыва канализации, — передает РИА Новости. У корреспондента подозрение на сотрясение головного мозга.