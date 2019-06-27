Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, задержанных в результате конфликта в Керченском проливе.

Зеленский также раскритиковал МИД Украины за то, что ведомство, не поставив его в известность, выразило протест в ответ на ноту Москвы с предложением освободить моряков под гарантию участия в уголовном процессе. После этого глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что его ведомство имело все полномочия ответить на российскую ноту без согласования с Зеленским.