Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков останется под стражей до конца сентября

Решение около часа назад вынес Басманный суд. На заседании экс-сенатор рассказал, с чем связаны обвинения в убийстве лидера черкесского молодёжного движения.

Нахождение в СИЗО «Лефортово» Рауф Арашуков назвал мучением и психологической пыткой. «Зачем меня сажать с изменниками, шпионами, террористами и убийцами?», — спросил бывший сенатор у судьи Басманного суда Юлии Сафиной. Он также сообщил, откуда появились обвинения его в убийстве Аслана Жукова — лидера молодёжного движения Адыгэ Хасэ. Тот якобы плюнул в портрет Арашукова, а он его за это убил. По словам бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии он узнал это от своего предшественника Вячеслава Дерева во время очной ставки.

Фантастикой и нелепостью назвал это Арашуков. Он предположил, что это вызвано неприязненными отношениями между в прошлом сенаторами. Никакие доводы судью не убедили. Рауфа Арашукова оставили под стражей ещё на три месяца. Его задержали в конце января на заседании Совета Федерации и вскоре обвинили в причастности к двум убийствам. Он назвал заказным уголовное дело. В мае верхняя палата лишила фигуранта статуса сенатора. Поводом стало несвоевременное предоставление декларации о доходах.

Арест также продлили отцу и брату Арашукова — первого обвиняют в организации преступного сообщества и крупных хищениях у Газпрома, а также ещё нескольким фигурантам.