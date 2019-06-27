Экологи обеспокоены тем, как проходит выпуск косаток и белух из так называемой китовой тюрьмы в Охотское море

Общественная коалиция «Свободу косаткам и белухам» назвала этот процесс изощренным издевательством над животными. По словам экологов, вместо реабилитации и подготовки к транспортировке, которая заключается в отвыкании животных от контактов с людьми, компании-отловщики водили к косаткам и белухам многочисленные экскурсии. Кроме того, неподготовленных животных везли в тесных контейнерах по разбитым дорогам в практически обездвиженном состоянии на протяжении семи дней, — сообщает телеканал «Дождь».

Первую группу белух и косаток выпустили в море сегодня. Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, который занимался транспортировкой, сказали, что все прошло хорошо.