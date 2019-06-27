Житель Тюменской области записал видеообращение к Дональду Трампу

Инвалид 2-й группы Андрей Романов таким образом надеется привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями в регионе. «Обращаюсь к вам, потому что мои многократные обращения к президенту России Владимиру Путину не принесли результатов», — говорится в русской расшифровке. На видео Романов говорит на английском языке. В числе прочего он рассказывает, что в Тюменской области инвалидам сложно выйти из дома. Больницы, аптеки, пешеходные переходы не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Обращения в надзорные органы, по словам Романова, результатов не дают, а суд избирателен и, несмотря на все явные доказательства, всегда принимает сторону ответственных чиновников, — цитирует автора обращения сайт Znak.com.