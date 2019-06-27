Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей и убийстве. Так же до сентября продлен срок содержания под стражей отцу и брату экс-сенатора. По словам Арашукова, в обвинении указано, что он является заказчиком убийства Аслана Жукова из-за личной неприязни. «Я якобы заказал Жукова, потому что он плюнул в мой портрет. Это же фантастика», — сказал бывший сенатор. Он добавил, что знает, кто стоит за убийством, и готов об этом рассказать, но следователь, по его словам, не отвечает на запросы.