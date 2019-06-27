Госдума приняла закон о борьбе с так называемой «билетной мафией»

Распространять билеты в театры, филармонии и музеи смогут только организации культуры, либо уполномоченные ими лица на основании договора. Комиссия посредника не должна превышать 10%. Билет можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте. Если зритель пропустил мероприятие из-за болезни или смерти члена семьи или близкого родственника и может подтвердить это документально, порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами правительства, — сообщает ТАСС.