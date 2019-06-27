Сержант ВВС Бразилии, летевший в резервном самолете президента на саммит Большой двадцатки, был задержан после посадки на дозаправку в Испании с 39 килограммами кокаина, сообщают зарубежные СМИ и информагентства.

Заместитель главы государства Амилтон Моуран на проведенной накануне в бразильской столице пресс-конференции с большой долей уверенности заявил, что арестованный испанскими властями сержант Силва Родригеш является наркокурьером, причем, цитата, «вполне квалифицированным»: «очевидно, — подчеркнул вице-президент, — что такой объем наркотиков нельзя было купить где-то на улице за углом».

Газета Фолья де Сан-Паулу в связи с инцидентом в севильском аэропорту вспоминает сделанное в феврале текущего года заявление депутата Эдуарду Болсонару, сына действующего президента, который раскритиковал широко распространившуюся практику перевозки наркотиков в правительственных самолетах. – «Это происходит в (соседней) Венесуэле, всегда поддерживаемой Партией трудящихся», которую представляли бывшие главы государства, и, снова цитата, «неудивительно, что мы в Бразилии вновь сталкиваемся с подобным явлением», написал в своем Фейсбуке Болсонару-младший.

Издание провело небольшое расследование, которое установило, что арестованный сержант последние восемь лет работал в Специальной транспортной группе бразильских военно-воздушных сил в качестве бортового комиссара, сопровождая президентские делегации в их поездках по стране и по миру, работая не только с нынешним главой государства, но и с двумя его предшественниками, Мишелем Темером и Дилмой Руссеф.

Другая бразильская газета Diário do Centro do Mundo отмечает, что, судя по тому, что президент страны, также летевший своим самолетом в Осаку через Севилью, узнав об аресте предполагаемого наркокурьера, тут же изменил маршрут и сделал посадку в Лиссабоне, Жаир Болсонару старается дистанцироваться от задержанного, цитата, «будто бы он привидение или нелегальный иммигрант». Связь между ними, конечно же, установить невозможно, заключает автор публикации, однако в силу своих обязанностей сержант всегда находился где-то рядом с президентом.

Вице-президент Бразилии, выступая перед журналистами, заметил, что вооруженные силы страны «не обладают иммунитетом» в отношении наркоторговли и что это, к сожалению, не первый случай, когда военного задерживают с подобным грузом.