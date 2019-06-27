В Москве сегодня простились с народной артисткой России артисткой Аллой Покровской

Она скончалась после болезни на 82-ом году жизни.

В Камергерском этим днем было немноголюдно, шел дождь. В зал Московского Художественного Театра, чтобы проститься с педагогом, актрисой и режиссёром пришли десятки людей. На великой сцене — буквально ковёр из цветов, фотоснимки Аллы Покровской, семейная хроника, кадры из спектаклей и театральных работ. Здесь же — десятки венков, звучал струнный квартет с траурной музыкой, близкие, сын Михаил Ефремов, коллеги, без преувеличения – вся театральная Москва. Худрук Театра Наций Евгений Миронов назвал Покровскую «константой искренности, порядочности и честности в жизни и профессии». Директор МХТ Сергей Женовач говорил о Покровской-педагоге. Владимир Машков назвал Покровскую несравненной. Звучали слова о театральной династии. Подруга и коллега Покровский, вдова Сергея Юрского Наталья Тенякова рассказало о неизвестных моментах совместной творческой жизни, о репетициях беккетовской пьесы «В ожидании Годо» в постановке Кирилла Серебрянникова. Режиссер тоже был на прощании. Авангард Леонтьев вспомнил об огромном 45-летнем отрезке жизни актрисы, связанном с «Современником», о ее партнёрстве с Олегом Ефремовым. Артист назвал Покровскую «необходимым человеком», советником и воплощением счастья в общении. Алла Покровская сама ставила спектакли в МХТ и Театре имени Пушкина. В ее творческой биографии десятки ролей в кино — «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Проститься с Покровской глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, директор Большого театра Владимир Урин, актриса Людмила Максакова, актеры Сергей Гармаш, Гоша Куценко и Игорь Яцко, режиссер Дмитрий Крымов и многие другие ученики и коллеги актрисы. Слова учеников были полны восхищения и благодарности.

После отпевания в Храме Софии в Средних Садовниках Аллу Покровскую похоронили на Троекуровском кладбище.