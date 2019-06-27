В Сочи задержан двойник умершего лидера кущёвской преступной группировки Сергея Цапка

Мужчине грозит арест. Его подозревают в серии краж, он длительное время находился в федеральном розыске. В начале месяца он попал на фотографию с места ДТП, после некоторые высказали версию о том, что это Цапок.

Воскресшим Сергем Цапком оказался 32-летний уроженец Бишкека Виталий Никифоров. Его задержали минувшей ночью в Адлерском районе Сочи, полицейские остановили для проверки документов мужчину, вызвавшего подозрение. При виде силовиков он попытался скрыться, паспорта у него не было. Мужчину задержали, доставили на стационарный пост и выяснили личность. Оказалось, что это находящийся в федеральном розыске Никифоров. Фигурант нескольких уголовных дел, его подозревают в четырёх квартирных кражах в одном из районов Кубани, а также похищении мобильного телефона. В ближайшее время районный суд небольшого города Кореновск Краснодарского края решит вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следователь попросит об аресте Никифорова.

В начале месяца он случайно попал на фото с места ДТП в Сочи, в котором погибли два человека. Никифоров был как две капли воды похож на лидера кущёвской банды Сергея Цапка, которая убила в станице 12 человек, включая четырёх детей, и совершила другие преступления. Это вызвало предположения сочинцев и жителей Кущёвской, что на фото Цапок. Снова зазвучала версия об инсценировке его смерти в СИЗО Краснодара в июле 2014го года и выходе на свободу.

Напомним, Цапок в изоляторе ждал рассмотрения в Верховном суде жалобы на приговор. В случае её отклонения его должны были этапировать в колонию отбывать пожизненный срок. Жители попросили прокурора Сочи проверить личность мужчины на фотографии. В надзорном ведомстве сказали, что на снимке другой преступник — тогда же впервые прозвучала фамилия Никифорова, но в это поверили немногие. Теперь после его задержания последние сомнения в том, что это не Цапок должны отпасть, говорят сочинские полицейские.

Позиция защиты задержанного Виталия Никифорова и его самого пока неизвестна.