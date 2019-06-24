Юнус-Бек Евкуров, покинувший пост главы Ингушетии, будет назначен заместителем министра обороны

Приказ появится на следующей неделе, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Евкуров – кадровый военный, Герой России, до того, как возглавить Ингушетию, был заместителем начальника разведуправления Приволжско-Уральского военного округа. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Он несколько лет был прокурором Ингушетии, а с 2015-го года возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.

Исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов будет пытаться объединить ингушей, — сказал «Эху Москвы» зампред правительства Алихан Цечоев.

Он добавил, что выборы в Ингушетии пройдут 8 сентября.