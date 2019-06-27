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18:09, 27 июня 2019

Муниципальные выборы в Петербурге могут отменить

Этого не исключила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Идея отменить муниципальные выборы принадлежит самой Элле Памфиловой. Она сказала «Эху Петербурга», что цитирую «Я поручила правовикам проработать возможность отмены, если это безобразие не удастся остановить» КЦ. Глава Центризбиркома имеет в виду то, что сотрудники некоторых комиссий скрыли решение о назначении выборов, допускают фальшивые очереди, произвольную смену места и времени работы. Не обошлось без угроз кандидатам и рукоприкладства. Горизбирком фактически признал нарушение закона. Он обратится в Следственный комитет из-за бездействия избиркома «Екатерингофский» и «Красненькая речка» и попросил проверить работу еще 4 комиссий. Кроме того, двум комиссиям назначили новые даты для приема документов у возможных кандидатов в депутаты. Это правильное решение, так считает член Центризбиркома Майя Гришина.

Одним из главных препятствий при подаче документов являются фальшивые очереди, зачастую из крепких мужчин в спортивных костюмах. Из-за них независимые кандидаты просто не могут попасть в помещение комиссий. Однако сегодня кандидату от Объединенных демократов удалось пройти «мускульный» фильтр, об этом политики сообщили в своем твиттере. Кандидат пришел в комиссию в спортивном костюме и темных очках. Его сразу же приняли за своего, и пропустили «подавать документы».

В Горизбирком Петербурга поступили сотни жалоб на работу муниципальных избирательных комиссий.



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