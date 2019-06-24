Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергей Петрова, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Петрова подозревают в выводе 4-х миллиардов рублей за рубеж. Максимальное наказание по этой статье до 10-ти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Сам бизнесмен связывает дело с возможным рейдерским захватом. Он утверждает, что ему ежедневно предлагают продать бизнес, в том числе за полцены. Петров сейчас за границей и пока возвращаться в Россию не намерен.

Сегодня утром следователи пришли с обысками в несколько дилерских центров компании в Москве и Петербурге. Обыски проводились и в центральном офисе на Алтуфьевском шоссе.

Штаб-квартира «Рольфа» расположена на Алтуфьевском шоссе. Компания занимает там несколько зданий, целый квартал, где кроме офисов и находятся салоны продаж. Несмотря на визит силовиков, выставочные помещения не закрывались. Клиенты без проблем проходили внутрь и выбирали автомобили. К примеру, в павильоне Hyundai, менеджеры, знавшие о следственных действиях, не забывали улыбаться, а подъехавшим в большом количестве журналистам то ли в шутку, то ли в серьез рассказывали о сегодняшних выгодных предложениях.

В офисы «Рольфа» попасть было нельзя. Стеклянная дверь была заблокирована, но сотрудники оставались на рабочих местах. Следили за происходящим из окон. Так на парковке во дворе они могли увидеть несколько синих микроавтобусов, некоторые с проблесковыми маячками. На таких на обыски обычно приезжают представители ФСБ.

Следственные действия прошли не только в Москве, и не только в офисах «Рольфа». Так, по словам основателя компании Сергея Петрова, вооруженные силовики навестили его пожилую мать в загородном доме. Самого бизнесмена в России нет. Возвращаться он не видит смысла.

В интервью РБК Петров рассказал о неоднократных предложениях продажи бизнеса за полцены. Предложения поступали с прошлого года в процессе разного рода выемок, но предприниматель их прерывал. Компанию он основал в 90-ые, но сейчас лишь является председателем совета директоров. Бизнес принадлежит кипрскому трасту. В интервью Forbes Петров назвал обыски и уголовное дело на него рейдерским захватом и политической местью.

Сергей Петров дважды избирался в Государственную думу и был во фракции «Справедливая Россия». В отличие от большинства коллег по нижней и верхней палате, он поддерживал протесты против фальсификации выборов, голосовал против запрета на иностранное усыновление и так называемого «пакета Яровой». Кроме того, не голосовал, когда депутаты решали вопрос о присоединении Крыма к России.

Телеканал РЕН два года назад называл Сергея Петрова в числе спонсоров основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Подобные действия правоохранительных органов вредят экономике страны, — сказал в эфире «Эха Москвы» редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков.

Усков подчеркнул, что для роста экономики прежде всего необходимо навести порядок в судах. Это ключевой элемент правоохранительной системы.

Своя версия происходящего вокруг компании «Рольф» у автомобильного обозревателя «Эха Москвы» Сергея Асланяна.

В свою очередь, экономист Михаил Хазин связывает последние события с предстоящими выборами.

На новостях о возбуждении уголовного дела облигации «Рольфа» в ходе торгов на московской бирже подешевели более чем на 15%. «Рольф» – крупнейший автодилер в России. Журнал «Форбс» оценивает состояние основателя компании Сергея Петрова в 900 миллионов долларов.