Основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер призвала изменить систему социальных учреждений в стране

В числе прочего, выступая на заседании Совета по правам человека при президенте, она предложила провести освидетельствование всех пациентов из отделений милосердия психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов. Среди предложений также разработка стандартов оснащения таких отделений и критериев для перевода туда детей и взрослых. «Система ПНИ и ДДИ – это современный ГУЛАГ для престарелых и инвалидов. Противиться реформе социальных учреждений значит быть сторонником геноцида собственного народа», — сказала Федермессер. Ее цитирует «Новая газета».