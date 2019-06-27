Президент Украины Владимир Зеленский призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе. «У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский, выступая перед журналистами в Киеве. Во время общения с прессой Зеленский также затронул ситуацию с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить права российской делегации в ПАСЕ. Украинский лидер сказал, что делал всё возможное, чтобы предотвратить возвращение России в ассамблею, однако, участвуя в переговорах в Брюсселе, Париже, Берлине, понял, что решение было принято давно.