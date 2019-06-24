Покинувший пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, по данным источников, займет должность замминистра обороны России

Приказ должен быть выпущен в начале следующей недели, — сообщает агентство «Интерфакс». Ранее о планах назначения Евкурова заместителем министра сообщила газета «Коммерсантъ».

Несколько дней назад Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку. Аналитики говорят, что это связано с протестами в республике, вызванными подписанием соглашения о границе Ингушетии с Чечней. Впрочем, сам Евкуров это отрицает.

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Он будет стараться объединить граждан, — сказал «Эху Москвы» зампред правительства республики Алихан Цечоев.

Он добавил, что выборы губернатора пройдут в обычном порядке.

Шойгу переадресовал Евкурову вопрос о возможности его перехода на работу в Минобороны.