Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь

Об этом говорится в ответе начальника столичного полицейского главка на запрос «Новой газеты».

В ответе начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова на запрос главы редсовета «Новой газеты» Дмитрия Муратова описаны причины хулиганского поступка и весь инструментарий, который использовался для претворения замысла в жизнь. Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом. Выигравший спорщик, должен был получить приз – еще одну бутылку алкоголя. На молодых людей составили протоколы о мелком хулиганстве, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Впрочем в запросе «Новой газеты» речь шла о просьбе возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Напомню, нападениям подверглись агитационные кубы в поддержку юриста ФБК в Пресненском районе. В столичной полиции прежние обвинения в бездействии назвали «неуместными и безосновательными», поскольку сотрудники главка успешно «расследуют все происшествия, в том числе по «тяжелым» статьям».

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил взять под охрану пункты сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. С такой же просьбой обратился и мэр Москвы Сергей Собянин.