СК возбудил уголовное дело в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова. В офисах одного из крупнейших автодилеров России в Москве и Петербурге сегодня прошли обыски. Расследование идет по статье о валютных переводах с использованием подложных документов. Она предусматривает до 10-ти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По версии следствия, пять лет назад Петров перечислил деньги, полученные от работы «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании. Для этого, по версии следователей, был изготовлен подложный договор о купле-продаже акций по завышенной стоимости. Затем, как считают в СК, Петров получил эти деньги. В ведомстве говорят, что таким образом владелец «Рольфа» вывел за границу 4 миллиарда рублей.

В интервью «Эху Москвы» Сергей Петров сказал, что сейчас находится за рубежом и возвращаться в Россию в ближайшее время не собирается.

Петров подчеркнул, что заявления следователей необоснованны.