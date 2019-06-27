В Красноярском крае и Кемеровской области выписаны новые штрафы за оскорбление власти

В поселке Мотыгино Красноярского края 30 тысяч рублей должна будет выплатить уборщица, которая опубликовала заметку в социальной сети «Одноклассники». По словам женщины, ее телефон изменил фразу на оскорбительную, когда она писала текст про судебных приставов, и отключился. Публикацию она удалила утром следующего дня.

В городе Осинники Кемеровской области местного жителя так же на 30 тысяч оштрафовали за публикацию про президента Владимира Путина в соцсети ВКонтакте.