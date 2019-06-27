Бывший сенатор Рауф Арашуков просит выпустить его из СИЗО «Лефортово», который сравнил с концлагерем

«Я сижу в «Лефортово», и это тюрьмой нельзя назвать. Какие-то предатели родины. Там оказывается давление, пытки. Зачем меня сажать со шпионами, террористами? Зачем сажать в концлагерь моего отца, которому 67 лет?», — сказал экс-сенатор на заседании Басманного суда.

Арашуков, обвиняемый в участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей и убийстве, также добавил, что любит страну, работал на нее и просит это учесть, — сообщает сайт «МБХ Медиа».