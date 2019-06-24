Руководителя одного из крупнейших автодилеров России заподозрили в выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей

Возбуждено уголовное дело, — сообщает Следственный комитет. В несколько центров компании в Москве и Петербурге сегодня пришли следователи. Основатель «Рольфа» Сергей Петров также рассказал «Эху Москвы», что 10 вооруженных силовиков приехали на дачу к его престарелой матери и устроили обыск.

Петров занимает 114 место в списке богатейших бизнесменов России по версии «Форбс». Его состояние оценивается в 900 миллионов долларов. В интервью Би-би-си предприниматель сказал, что сейчас находится в Вене и возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

Председатель правления ГК «Рольф» Сергей Петров отвергает претензии Следственного комитета России в выводе за рубеж и последующем присвоении 4 млрд рублей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Транзакция 2014 года, которую они оспаривают — я в нее еще не вник. Там надо оценку смотреть, кто ее делал и почему. Я о ней даже понятия не имел. Возможно, кто-то сделал какие-то ошибки — мы не знаем. Будем разбираться», — сказал С.Петров.

Он добавил, что в настоящее время находится за границей и пока в Россию не собирается. «Без наличия независимого суда было бы опрометчиво возвращаться, зная, что звучат такие заявления, и суды их поддерживают. Здесь нет никакой возможности поговорить на равных на площадке правосудия», — подчеркнул С.Петров.

Он также отметил, что следственные органы уже давно присматривались к компании. «Это длится уже 2 года: постоянно тут что-то изымали, искали. Им надо было найти какую-то придирку», — заключил С.Петров.

Основатель компании «Рольф» и руководство других компаний подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

Петров также руководит российской компанией «Рольф Эстейт» и кипрской компанией «Панабел Лимитед». По данным следствия, в 2014 году под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с «Панабел Лимитед». По фиктивному договору соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании в австрийском банке. В СКР утверждают, что в дальнейшем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.