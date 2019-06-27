В Сочи задержан мужчина, которого местные жители приняли за воскресшего лидера кущёвской банды Сергея Цапка

В Сочи задержан мужчина, которого местные жители в начале месяца приняли за воскресшего лидера кущёвской банды Сергея Цапка. Оказалось, что это не он. Впрочем, у задержанного тоже серьёзные проблемы с законом.

В руках силовиков оказался 32-летний Виталий Никифоров. Мужчину с Сергеем Цапком роднит не только внешнее сходство, но и серия совершённых преступлений. Задержанный уроженец Бишкека, он проходит по пяти уголовным делам о кражах и находился в федеральном розыске, рапортовали в полиции. Там отметили, что Никифоров долгое время скрывался от правоохранителей. На него вышли благодаря случайности. Жители Сочи в начале месяца приняли мужчину, попавшего на фото после ДТП в городе за воскресшего лидера преступной группировки Сергея Цапка, получившего пожизненный срок за убийство 12-ти человек в станице Кущёвская в ноябре 2010-го. Цапок умер в СИЗО Краснодара почти 5 лет назад. Появились предположения, что смерть была инсценирована. Жители Кубани попросили прокурора Сочи Игоря Грязнова провести проверку. Никифорова опять же случайно задержали этой ночью в Адлерском районе Сочи. Полицейские остановили мужчину, который им показался подозрительным, для проверки документов. У него их не было, его пробили по базам и выяснили личность, после чего задержали.

В ближайшие часы суд Сочи определит меру пресечения для Никифорова. Следствие добивается его ареста.