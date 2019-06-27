Полиция задержала трех человек, которые облили фекалиями сборщиков подписи Любови Соболь

Об этом говорится в ответе начальника московского управления МВД Олега Баранова на запрос «Новой газеты».

Утверждается, что задержаны трое безработных. Свои действия они объяснили тем, что поспорили между собой на бутылку спиртного. В московском главке обвинения полиции в бездействии называют неуместными и безосновательными. Вчера председатель редакционного совета «Новой» Дмитрий Муратов попросил Баранова возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. «Может быть, на этот раз московская полиция просто для разнообразия преступников найдет?» – поинтересовался Муратов.