СК возбудил уголовное дело в отношении основателя группы компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя группы компании «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. Петров присвоил 4 миллиарда рублей, выведенных за рубеж, — утверждают в СК. В офисах компании в Москве и Петербурге, а также у фигурантов уголовное дела, проводятся обыски, изымается финансовая документация, — передает «Интерфакс».

Сам предприниматель сказал «Эху Москвы», что пока не понимает, о чем точно идет речь.

Петров добавил, что не планирует возвращаться в Россию пока ситуация не изменится.

Основатель автодилера, бывший депутат Госдумы Сергей Петров рассказал РБК о том, что владельцам предлагали продать компанию за полцены. Подобные предложения поступают регулярно в процессе выемок. Обыски проходят не в первый раз, но до сих пор они не были такими масштабными.