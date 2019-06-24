Мэрия Москвы согласовала проведение Дня подписи 30 июня на Цветном бульваре. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина.

«Да, согласовали. Я сегодня была в департаменте безопасности мэрии. Все отлично прошло. Они просили не приносить плакаты, на которых написано что-то вроде «Путин вор». Я сказала, что я за свободу слова, но полиция все равно будет их отбирать, как мне сообщили», — отметила она.

Ю.Галямина добавила, что в этот день независимые кандидаты в Мосгордуму практически из всех московских округов будут ждать избирателей в центре Москвы, у метро Трубная, где можно будет поставить за них подпись.

Мероприятие состоится в воскресенье 30 июня с 15.00 до 20.00 на Цветном бульваре.



Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.