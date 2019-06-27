Суд в Тбилиси отказался арестовывать депутата парламента Никанора Мелия, обвиняемого в организации беспорядков 20 июня

Суд в Тбилиси отказался арестовывать депутата парламента Никанора Мелия, который обвиняется в организации и участии в беспорядках 20 июня. Мелия отпущен под залог в 30 тысяч лари, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ. Очередное заседание по делу состоится 16 августа. В зале находились десятки сторонников Мелии, они встретили решение суда аплодисментами. Накануне парламент лишил депутата неприкосновенности.