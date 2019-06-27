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15:30, 27 июня 2019

Председатель Совета директоров ГК: Владельцы автодилера «Рольф» получали предложения продать компанию за полцены

Владельцы автодилера «Рольф» получали предложения продать компанию за полцены, — рассказал РБК основатель и председатель Совета директоров группы компаний Сергеев Петров. Сегодня в офисе и дилерских центрах «Рольфа» проходят обыски. Петров связывает это со своей политической позицией. По его словам, это может быть и попыткой рейдерского захвата. Бизнесмен сейчас находится за границей и возвращаться в Россию пока не собирается.



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