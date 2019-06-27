В аэропорту Севильи был задержан сержант ВВС Бразилии, летевший на резервном самолете президента с 39 кг кокаина

В аэропорту Севильи был задержан сержант ВВС Бразилии, летевший на резервном самолете президента страны с 39 килограммами кокаина, сообщают некоторые мировые СМИ.

Наркотики были обнаружены в ручной клади военнослужащего, когда самолет, его экипаж и пассажиры, летевшие на саммит Большой двадцатки в Осаке, были подвергнуты таможенному досмотру во время технической посадку на юге Испании. Как сказал корреспонденту газеты Паис источник в службе безопасности страны, пакеты с кокаином даже не пытались спрятать среди вещей. Задержанный, сержант Силва Родригеш обвиняется в совершении преступления против общественного здравоохранения, он был заключен под стражу испанскими властями и вскоре предстанет перед государственной системой правосудия, которой также предстоит выяснить, каким был финальный пункт назначения перевозимых наркотиков, пишет газета. Как заявил корреспонденту Си-эн-эн в бразильской столице вице-президент Амилтон Моуран, задержанный, скорее всего, работал наркокурьером. Президент страны Жаир Болсонару, чей самолет по пути в Японию сел для дозаправки в Лиссабоне, потребовал разобраться в случившемся и наказать виновных.

Саммит Большой двадцатки, куда направлялся президент Бразилии и его делегация, начнет свою работу завтра.