Парламент в Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева

Ранее Генпрокуратура обнаружила признаки совершения особо тяжких преступлений, в частности, речь идет о коррупции.

Экс-президент отвергает обвинения в свой адрес и называет их спектаклем. Атамбаев стал первым в истории независимой Киргизии президентом, который оставил пост добровольно. Это произошло в 2017-ом году.

В основе конфликта лежит противостояние между Атамбаевым и новым президентом, — считает политолог Аркадий Дубнов.

В Кремле снятие неприкосновенности с Атамбаева назвали внутренним делом Киргизии. Россия вмешиваться не может, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.